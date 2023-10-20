Третья мировая началась в 2008-м, а сейчас перешла в активную фазу, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась еще в 2008 году и конфликтом в Израиле это не закончится
Об этом он рассказал в телемарафоне .
"Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она находилась в таком замороженном немного состоянии", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что война в 2022 году перешла в активную фазу.
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"А это уже последствия того, что происходит на территории Израиля и других стран. Более того, я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время мы будем наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", - добавил он.
По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс.
- Дипломат Роман Бессмертный считает , что медленная реакция Запада на войну в Израиле и Украине лишь приближает вторжение Китая в Тайвань.
- Также дипломат Руслан Осипенко заявляет , что в глобальном конфликте Китай будет избегать обострения и идти на конфликт с Западом.
- Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что ракета с ядерным двигателем, известная как "Буревестник", предназначена для обмена ядерными ударами в условиях третьей мировой войны РФ против стран НАТО и США в частности.
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