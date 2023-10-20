Третья мировая началась в 2008-м, а сейчас перешла в активную фазу, - Данилов

Об этом он рассказал в телемарафоне .

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, забрала часть территории. Затем последовала ситуация февраля 2014 года. Просто она находилась в таком замороженном немного состоянии", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что война в 2022 году перешла в активную фазу.

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"А это уже последствия того, что происходит на территории Израиля и других стран. Более того, я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время мы будем наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", - добавил он.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс.