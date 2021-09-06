Третья доза вакцины Sinovac повышает активность антител против "Дельта"-штамма, - исследование
Третья доза вакцины Sinovac против коронавируса повышает активность антител против штамма "Дельта"
Об этом сообщили исследователи из Академии наук Китая, компании Sinovac Biotech и университета Фурана, пишет УП со ссылкой на Reuters .
Исследование показало, что через 4 недели после третьей дозы Sinovac антитела более чем в 2,5 раза лучше противодействуют штамму "Дельта" по сравнению с результатом после второй дозы.
В нем приняли участие 66 участников, которые получили две или три дозы вакцины.
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