Третья доза вакцины Sinovac повышает активность антител против "Дельта"-штамма, - исследование

Об этом сообщили исследователи из Академии наук Китая, компании Sinovac Biotech и университета Фурана, пишет УП со ссылкой на Reuters .

Исследование показало, что через 4 недели после третьей дозы Sinovac антитела более чем в 2,5 раза лучше противодействуют штамму "Дельта" по сравнению с результатом после второй дозы.

В нем приняли участие 66 участников, которые получили две или три дозы вакцины.