Третья доза вакцины от COVID-19 стала доступна всем взрослым жителям Брюсселя

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, жители города, которым исполнилось 18 лет, могут получить дополнительную прививку любой из всех доступных вакцин.

Напомним, ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.

Компания Moderna может выпустить вакцину от штамма "Омикрон" в начале 2022 года, изменив формулу имеющейся вакцины.

Однако чтобы ее сделать, нужно обязательно переждать определенный срок после прохождения полной вакцинации.Этот срок зависит от вакцины: для Johnson & Johnson - два месяца, для AstraZeneca - четыре месяца, Pfizer и Moderna - шесть месяцев.