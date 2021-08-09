Третья доза вакцины CoronaVac нужна пожилым людям, - разработчики

Об этом говорится в исследовании на сайте MedRxiv , передает РБК-Украина .

"Бустерная доза необходима пожилым людям, которые прошли вакцинацию двумя дозами CoronaVac", - говорится в сообщении.



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По информации ученых, уровень антител снижается через полгода после завершения вакцинации среди пожилых людей, а третья доза вызывает стойкую иммунный ответ.



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"Наше исследование поддерживает идею бустерной дозы для пожилых людей", - отметили авторы.

Указано, что третья доза, введенная через 8 месяцев или более после второй дозы, повысила уровень антител.