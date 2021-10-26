Третья COVID-волна в Украине превзошла максимумы заболеваемости за историю пандемии, - Киевская школа экономики

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"В Украине третья волна и она самая большая сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по уровню заболеваемости - ред.). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", - подчеркнул он.

Напомним, за сутки 25 октября было зарегистрировано 19 120 новых случаев COVID-19 (в том числе 1414 детей и 338 медработников), 9738 пациентов выздоровели, 734 человека умерли - такой показатель является новым антирекордом для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb