Третья COVID-волна в Украине превзошла максимумы заболеваемости за историю пандемии, - Киевская школа экономики
В Украине третья волна коронавируса превзошла континентальные максимумы за всю историю COVID-пандемии
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"В Украине третья волна и она самая большая сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по уровню заболеваемости - ред.). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", - подчеркнул он.
- Напомним, за сутки 25 октября было зарегистрировано 19 120 новых случаев COVID-19 (в том числе 1414 детей и 338 медработников), 9738 пациентов выздоровели, 734 человека умерли - такой показатель является новым антирекордом для Украины.
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