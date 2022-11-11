Третий в день. ІТ-компании собрали средства на морской дрон для Украины
К сбору присоединились 5 компаний, которые смогут самостоятельно выбрать название для беспилотника.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Речь идет о компаниях Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.
Также Федоров призвал другие технологические компании присоединяться, чтобы помочь Украине сформировать современный флот морских дронов.
Присоединиться к сбору можно по ссылке .
- Напомним, сегодня, 11 ноября, Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.
- На вечер были собраны средства на первый беспилотник – он будет называться "Херсон". Об этом в вечернем обращении сообщил Зеленский.
- $250 тыс. на второй дрон собрали литовцы, ранее офировавшие Украине байрактор.
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