Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Речь идет о компаниях Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.

Также Федоров призвал другие технологические компании присоединяться, чтобы помочь Украине сформировать современный флот морских дронов.

Присоединиться к сбору можно по ссылке .

Напомним, сегодня, 11 ноября, Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

На вечер были собраны средства на первый беспилотник – он будет называться "Херсон". Об этом в вечернем обращении сообщил Зеленский.

$250 тыс. на второй дрон собрали литовцы, ранее офировавшие Украине байрактор.

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