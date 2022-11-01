Об этом сообщает Офис Президента по результатам совещания по итогам первого парламентского саммита Крымской платформы.

Участие в нем приняли представители парламентов 42 стран, а также руководители пяти парламентских ассамблей международных организаций и объединений, в том числе Европейского парламента.

"Участники саммита четко подтвердили, что Крым – это Украина, а попытка его аннексии Россией является грубым нарушением норм международного права и никогда не будет признана международным сообществом. Борьба Украины с российской агрессией – это борьба за демократические ценности, и весь свободный демократический мир объединился в поддержке нашей страны", - говорится в сообщении.

По результатам саммита была принята Общая декларация, в которой подтверждена: приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ; непризнание и осуждение временной оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма, а также любых других оккупированных территорий Украины; осуждение систематических нарушений прав человека и продолжительной милитаризации Крымского полуострова.

Кроме того, участники во время совещания обсудили модель реинтеграции, восстановления и развития украинского Крыма, а также приняли решение о проведении третьего саммита Крымской платформы на уровне глав государств и правительств в следующем году.

1 ноября бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил , что Украина освободит Крым и все оккупированные РФ территории к лету 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb