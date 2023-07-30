Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Там отметили, что этой ночью враг снова прибег к воздушным атакам на территории Украины.

"Тактической авиацией в Черном море в третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", - говорится в сообщении.

Атака беспилотников на юг Украины

Кроме этого, ночью с восточного побережья Азовского моря россияне направили ударные беспилотники типа "Shahed-136" по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровской области.

По данным ОК "Юг", все 4 беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны.

Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Там возник пожар оперативного хранилища, который оперативно потушили.

Люди не пострадали. Вместо этого повреждения получили складские помещения.