Третий раз за месяц: россияне снова сбросили авиабомбы на остров Змеиный
Ночью 30 июля российская армия выпустила по острову Змеиный две авиабомбы неустановленного типа из Черного моря. Это уже третий российский авиаудар по острову в Одесской области за июль 2023 года
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Там отметили, что этой ночью враг снова прибег к воздушным атакам на территории Украины.
"Тактической авиацией в Черном море в третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", - говорится в сообщении.
Атака беспилотников на юг Украины
Кроме этого, ночью с восточного побережья Азовского моря россияне направили ударные беспилотники типа "Shahed-136" по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровской области.
По данным ОК "Юг", все 4 беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны.
Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Там возник пожар оперативного хранилища, который оперативно потушили.
Люди не пострадали. Вместо этого повреждения получили складские помещения.
- Утром 13 июля армия России атаковала остров Змеиный, выпустив по территории фугасную авиабомбу. За ночь на юге Силы обороны уничтожили 1 ракету и 10 шахедов.
- Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 30 июля российские военные выпустили по Украине 4 ударных и 4 разведывательных дрона. Силы украинской противовоздушной обороны сбили все вражеские воздушные цели.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное