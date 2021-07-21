Третий раз за год: в Пакистане снова заблокировали TikTok
Пакистанское управления телекоммуникаций третий раз за год заблокировало социальную сеть TikTok
Об этом сообщает dpa-international .
В управлении заявили, что TikTok не удалось ни внедрить более тщательную модерацию "аморального и непристойного" контента на платформе, ни удалять публикации с неуместным содержанием.
Власти Пакистана сообщили, что предупреждала TikTok о фильтрации такого содержания, но соцсеть не соблюдала инструкций.
Пакистан впервые запретил китайский приложение еще в прошлом году в соответствии с решением суда из-за жалоб общественности о якобы наличии контента вульгарного содержания в приложении.
Позже запрет был снят после дипломатического посредничества правительства Китая и заверения платформы по более тщательной модерации содержания в приложении.
Некоторые общественные активисты рассматривают решение о запрете TikTok как попытку подавить критику в Интернете страны.
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