Третий раз за год: в Пакистане снова заблокировали TikTok

Об этом сообщает dpa-international .

В управлении заявили, что TikTok не удалось ни внедрить более тщательную модерацию "аморального и непристойного" контента на платформе, ни удалять публикации с неуместным содержанием.



Власти Пакистана сообщили, что предупреждала TikTok о фильтрации такого содержания, но соцсеть не соблюдала инструкций.



Пакистан впервые запретил китайский приложение еще в прошлом году в соответствии с решением суда из-за жалоб общественности о якобы наличии контента вульгарного содержания в приложении.

Позже запрет был снят после дипломатического посредничества правительства Китая и заверения платформы по более тщательной модерации содержания в приложении.

Некоторые общественные активисты рассматривают решение о запрете TikTok как попытку подавить критику в Интернете страны.