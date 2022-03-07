Третий раунд переговоров с россиянами запланирован на 16:00, - Подоляк
7 марта в 16:00 должен пройти третий раунд переговоров украинских представителей власти с россиянами
Об этом в Твиттер сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", - написал он.
- Прошедшие 2 раунда переговоров не принесли существенных результатов, кроме договоренностей о последующих переговорах. По мнению Подоляка, переговоры Украины и РФ будут проходить тяжело из-за жестких позиций сторон.
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