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Третий ракетный удар по Кременчугу был наиболее массированным, – депутат Полтавской ОГА Процай

14 мая, 2022 суббота
15:09
война с Россией

Депутат Полтавского областного совета Игорь Процай отметил, что в Кременчуге сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия Полтавщины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг взял цель наносить удар по Кременчугу. Этот город выбран потому, что имеет серьезное промышленное значение и выдает почти половину внутреннего областного продукта Полтавщине. В Кременчуге сосредоточены крупные промышленные предприятия. Это нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающие заводы, заводы, производящие сажу ( Технический углерод (англ. Carbon black) — высокодисперсный аморфный углерод, который производят в промышленных масштабах, — ред.) Достаточно серьезные повреждения нанесены нефтеперерабатывающему заводу, пожар закончили тушить недавно. Это третий ракетный удар по Кременчугу и этот удар был самым массированным из всех ударов, которые были ранее. Враг четко понимает, что запуск нефтеперерабатывающего завода уменьшил бы зависимость Украины от импортного топлива. Поэтому он не позволяет запустить мощности завода обстрелами", - подчеркнул Процай.

Также депутат Полтавского областного совета добавил, что пожар возник на Кременчугской ТЭЦ.

"Враг поставил цель уничтожить инфраструктуру. ТЭЦ согревало почти 70% жителей города. Сейчас под угрозу есть отопление города в следующем отопительном сезоне, фактически весь город Кременчуг. ТЭЦ был обстрелян после того, как там начались восстановительные работы. Такое впечатление, что они нацелены оставить город без тепла", - заметил Процай.

  • 24 апреля российские военные нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугу на Полтавщине . Из-за обстрелов 1 человек погиб, еще 7 травмировались

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