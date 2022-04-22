Третий пожар на стратегических объектах за два дня. В Подмосковье горела "космическая столица" РФ

Об этом пишет "Фокус".

В подмосковном городе Королев, где находятся многие предприятия космической и ракетной промышленности, начался большой пожар. Официальные органы долго хранили молчание, не говоря, что именно горит. В местных пабликах в соцсетях об этом тоже нет информации, хотя дым от пожара видит весь город.

Наконец, в "Королевском центре безопасности и гражданской обороны населения" заявили, что "в промзоне по улице Фрунзе вспыхнула крыша здания". На ней проводились работы, в результате чего и произошло возгорание.

Отметим, что город Королев неофициально называют "космической столицей России". Он считается одним из крупнейших научно-производственных центров Московской области. Многие расположенные здесь предприятия и институты относятся к военно-промышленному комплексу и ракетно-космической отрасли.

Примечательно, что 21 апреля в России произошло два крупных пожара на объектах, важных для военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

В Твери вспыхнул научно-исследовательский институт военно-космической обороны. Причиной пожара назвали "аварийный режим работы электросети", здание и проводка были очень старыми.

Этот институт участвовал в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160. В общей сложности с участием института было принято на вооружение 8 типов зенитных ракетных систем, 10 типов истребителей-перехватчиков, 32 комплекса средств автоматизации управления. Испытательный полигон центра используется для разработки систем невидимости для фронтовой авиации.

Также 21 апреля в Кинешме Ивановской области загорелось на Дмитровском химзаводе, являющемся крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ. По официальной версии пожар возник из-за электрического разряда при разливе ацетона.

Напомним, в Испании найдены мертвыми экс-топ-менеджер компании "Новатек" Сергей Протосен вместе с семьей. С начала года это уже четвертый случай смерти топ-менеджеров, связанных с крупнейшими газовыми компаниями России – "Газпромом" и "Новатеком".

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