Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в telegram .

"Это уже третий инструмент е-демократии после голосования за проекты общественного бюджета и дерусификации. Если петиция наберет 6000 голосов, то ее передают на рассмотрение Киевского городского совета", - написал он.



Чтобы подписать петицию в приложении, необходимо открыть вкладку "Электронная демократия", затем "Петиции". После этого выбрать нужную петицию и нажать "Подписать".

Представить свою петицию можно на портале Киевского городского совета.

9 апреля в мэрии Киева объяснили , как через приложение "Киев цифровой" сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины.

С 10 июня в приложении "Киев цифровой" киевляне снова могут записаться в электронную очередь в ЦНАПы.