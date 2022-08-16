"Третий инструмент е-демократии": в приложении "Киев цифровой" можно голосовать за электронные петиции
В приложении "Киев цифровой" появилась возможность голосовать за электронные петиции
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в telegram .
"Это уже третий инструмент е-демократии после голосования за проекты общественного бюджета и дерусификации. Если петиция наберет 6000 голосов, то ее передают на рассмотрение Киевского городского совета", - написал он.
Чтобы подписать петицию в приложении, необходимо открыть вкладку "Электронная демократия", затем "Петиции". После этого выбрать нужную петицию и нажать "Подписать".
Представить свою петицию можно на портале Киевского городского совета.
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