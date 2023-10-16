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Третий эвакуационный рейс вывез из Израиля 74 украинца

16 октября, 2023 понедельник
23:54
Общество

Вечером понедельника, 16 октября, из Тель-Авива в Бухарест отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

"Продолжается эвакуация граждан Украины из Израиля. Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта "Бен Гурион" в Тель-Авиве в Бухарест в Румынию улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что оказали необходимое содействие и консульскую помощь эвакуированным соотечественникам, большинство из которых это женщины и дети.

Война в Израиле: эвакуация украинцев

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каира, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газа: в эвакуации нуждались тогда 243 человека.

Вечером того же дня из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.

На вечер 15 октября, как сообщил президент Владимир Зеленский, с территории Израиля и Газы Украина смогла эвакуировать более 200 граждан. Еще около 260 украинцев находились в Газе.

В понедельник, 16 октября, из израильской столицы Тель-Авива в Румынию вылетел второй эвакуационный борт, на котором находились155 граждан Украины.

Мир
Украина
Израиль
Румыния
Война в Израиле
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