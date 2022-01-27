Третий человек в мире пересек отметку в 300 млн подписчиков в Instagram
Аргентинский футболист Лионель Месси стал третьим человеком в мире, который насобирал 300 млн подписчиков в Instagram
Об этом сам Месси сообщил в Insagram.
"Нас уже 300 миллионов! Я навеки благодарен всем за поддержку. Обнимаю вас!" – написал Месси.
В настоящее время у форварда французского ПСЖ собралось 304 млн подписчиков. Он занимает третье место по количеству подписчиков и уступает португальскому футболисту английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (395 млн) и модели Кайли Дженнер (306 млн).
- Напомним, 13 января Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram.
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