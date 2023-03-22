Третьему фигуранту пьяных вечеринок в Киеве, где унижали девушек, объявили о подозрении
Правоохранители объявили о подозрении третьему организатору пьяных вечеринок в Киеве, где употребляли алкоголь, а затем обижали и унижали девушек
Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
21-летний блоггер был соучастником сексуального насилия и видеофиксации этих преступных действий.
"Работники следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством областной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении [ч. 3 ст. 153 УК Украины"", - пишет правоохранитель.
Сообщается, что злоумышленнику грозит до 7 лет за решеткой.
Напомним, общественный деятель, продюсер и ведущая Ярослава Кравченко со ссылкой на информацию подписницы 31 декабря рассказала, что группа ребят в Киеве устраивала вечеринки, куда приглашают девушек, которым, вероятно, подсыпали снотворное с наркотическим действием в алкоголь. После этого молодые люди проводили прямые эфиры, где на камеру издевались над полусознательными девушками, раздевали их, снимали на видео половые органы и насиловали пальцами.
Каждое видео сопровождается смехом и комментариями с сексуальным подтекстом. Авторы заявляют, что делают такой контент, чтобы "показать безнравственность женщин". По словам Кравченко, ребята, фигурирующие в видео, переехали в Киев из Ивано-Франковска месяц назад.
1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек, еще шесть вручили повестки. Также к ребятам пришли с обысками.
Блоггеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог.
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