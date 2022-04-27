Третьеклассник из Теофиполя передал украинским военным дрон, полученный в подарок на день рождения

Защитники, которые сейчас сражаются на востоке Украины, уже получили коптер. Теперь он будет работать в пользу ВСУ. Военные в благодарность пригласили маленького волонтера приехать познакомиться, но уже после победы.

В мирное время Рома посещал бесплатные занятия по английскому языку в центре Гончаренко в Теофиполе. Когда началась война, центры превратились в волонтерские хабы, занимающиеся помощью армии и беженцам. Маленький ученик не остался в стороне и решил помочь. Он передал военным дрон, который ему на день рождения из Чехии привез отец. Мальчик самостоятельно принял это решение, ведь, по его словам, коптер сейчас нужен именно солдатам.

Роман добавил к дрону письмо для фронтовиков, в котором поблагодарил их от себя и своей семьи за честь, смелость и патриотизм. "Дорогие защитники, я очень волнуюсь за вас, потому что вы там на передовой против очень сильного врага. Но вы держитесь, должны выстоять!" – написал юный волонтер в своем письме.

Военные были растроганы этим подарком и прислали парню видео, где пригласили его в армию, но уже после победы. "Получили твой самолет, коптер. Ждем тебя в армии. Ромчик, благодарим тебя за сердечность, что ты правильно воспитываешься родителями. Здоровья тебе!" – ответили Роми бойцы в своем обращении.







Пока Гончаренко центры продолжают заниматься не только волонтерством и образованием, но и патриотическим воспитанием. "Наши дети – невероятные! Они все понимают и вынуждены быстро взрослеть в этих непростых условиях. Но самое главное, что они растут неравнодушными и патриотическими. А мы, взрослые, должны делать все, чтобы у подрастающего поколения было счастливое будущее и мирное небо над головой", – отметил основатель сети нардеп Алексей Гончаренко.

Для справки: Гончаренко центры — всеукраинская сеть открытых культурно-образовательных центров, которые сейчас занимаются обеспечением военных и беженцев. Сеть основана народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.