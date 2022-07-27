Об этом Подоляк написал в twitter .

"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, перехватывающей украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

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