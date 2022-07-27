Третьего предупреждения может не быть: в Офисе президента призвали РФ убираться из Херсона после удара по Антоновскому мосту
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, перехватывающей украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.
- 27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
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