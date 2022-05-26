Об этом информирует в телеграмме Офис Генерального прокурора .

Известно, что украинец проходил службу в АР Крым, а в 2014 году предал присяге и подчинился врагу. Предатель вступил на службу в вооруженные силы России.

25 февраля бывший военный ВСУ вместе с еще двумя предателями вернулся в Украину в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ. Они вошли в город Новая Каховка Херсонской области. Их пленили десантники в Николаевской области.

"При публичном обвинении Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере судом признан виновным в государственной измене и дезертирстве еще один бывший военнослужащий ВСУ, который был взят в плен в составе вооруженных сил РФ (ст. 408, ст. 111 УК Украины)", - говорится. в сообщении.

Суд назначил ему 14 лет лишения свободы.

Двум другим военнослужащим-изменникам суд уже вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.

27 апреля мы сообщали о приговоре одного из предателей.

Командиры поврежденных в Бердянске десантных кораблей РФ Владимир Храмченков и Юрий Павлов в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону России.

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