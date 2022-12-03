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OPINION

Третье декабря и перевернутый мир

Галина Пагутяк
3 декабря, 2022 суббота
12:02
Мнение

Третьего декабря 1722 года родился Григорий Сковорода, глашатай украинского достоинства и свободы

Без третьего декабря не было бы первого декабря. Третьего декабря 1722 года родился Григорий Сковорода, глашатай украинского достоинства и свободы. Первого декабря 2013 миллионной демонстрацией в центре Киева началась Революция достоинства. Казацкий сын Григорий должен был выжить, выучиться и познать свою миссию в жизни через познание самого себя, чтобы научить нас самому важному – быть на стороне справедливости и добра при любых обстоятельствах. Нашим современникам украинцам нужно было закрепить свои свободы и обрести независимость, узнав свою историю и определив приоритеты, чтобы научить этому будущие поколения и другие народы и, в конце концов, можно даже спасти цивилизацию от сползания в пропасть.

Григорий Сковорода и позже Тарас Шевченко знали, какую страшную цену придется за это заплатить. Мир, в котором мы живем, не является чем-то однородным

Григорий Сковорода и позже Тарас Шевченко знали, какую страшную цену придется за это заплатить. Мир, в котором мы живем, не является чем-то однородным. Он скорее напоминает карту Таро, которая в перевернутом виде означает совершенно противоположное, то есть не естественное отступление от гармонии и блага. Ползущий змей это плохо, это соблазн и яд. Змей, свернутый кольцом, вцепившийся в свой хвост, означает мудрость и вечность. Цитата из Сковороды "Вас Бог наградил почвами, но вдруг может все пропасть, а мой жребий с голышом, но Бог мудрости дал часть"  приходит мне в голову, когда я испытываю несправедливости, еще со времен юности. Это был мой урок, который я усвоила, и он стимулирует продолжать делать свое скромное дело, уважая людей, которые не зацикливаются на собственном благополучии, а стараются прежде всего иметь душевный комфорт. А когда имеешь душевный комфорт, то внешний глянец тебе ни к чему, и карта твоей жизни не перевернута. Так же со Священным Писанием – оно может быть фонтаном мудрости и наслаждением, а может быть погребом мракобесия и фанатизма.

А что будет с теми, кто не будет сбрасывать старой кожи колониальной неполноценности, смирения, безразличия и эгоизма? Старая кожа прирастет к телу, будет травить организм, и приведет к вырождению и смерти

У Сковороды есть замечательная история "Змей и Буффон". Чтобы обновиться, перезагрузить сознание, развиваться дальше, человек подобно змее должен менять время от времени старую кожу. Для этого он должен пройти сквозь узкий, тесный и, вероятно, темный проход, стерпеть боль, чтобы наконец выйти на свет. Украинцы сейчас проходят через ту страшную щель, и должны помнить, что они не сами в своем желании обновиться и дальше жить полноценной жизнью. Без этого – никак. И эту извечную тайну жизни знали и Сковорода, и Шевченко, хотя их и пытались противопоставлять те, кто боится двух важнейших после Бога персон для украинцев, рыцарей чести, покровителей и вестников Новой Украины.

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А что будет с теми, кто не будет сбрасывать старой кожи колониальной неполноценности, смирения, безразличия и эгоизма? Старая кожа прирастет к телу, будет травить организм и приведет к вырождению и смерти.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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