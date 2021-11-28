Треть украинцев умирают до 65 лет. Половину этих смертей можно предотвратить, - ООН

Об этом говорится в аналитической справке Организации Объединенных Наций по демографическим процессам в Украине, размещенной на официальном сайте ООН.



В документе анализируется - как и почему в Украине количество населения сокращается "одним из самых быстрых в мире темпов", а также приводятся рекомендации по предотвращению развития такой тенденции.



Главными причинами уменьшения численности украинцев экспертами ООН по демографии названы "низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции".

Также отмечается, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остаются одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.

"Распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются основными причинами одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин. Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить", - заявляют в ООН.

Там уточняют, что, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 млн украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.

"Треть недавнего роста уровня миграции произошла за счет украинцев в возрасте до 35 лет, преимущественно имеющих лучшее образование, чем те, кто остается в Украине", - добавляют в ООН.

В организации говорят, что при текущих уровнях сокращение населения численность людей трудоспособного возраста сократится на 30% к 2050 году, а также добавляют, что Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе.

В связи с указанными фактами в ООН предлагают Украине принять ряд мер, способствующих улучшению демографической ситуации, среди которых, в частности, проведение переписи населения, внедрение недискриминационной политики для обеспечения инклюзивности, которая позволит молодежи и пожилым людям "вносить полноценный вклад в жизнь общества, получая необходимую помощь, услуги и социальную защиту".

Кроме того, украинским властям рекомендуют создать условия для усиления гендерного равенства, что позволит увеличить уровень участия женщин на рынке труда, а также продолжать реформу здравоохранения, в частности, повышать финансирование медицинской отрасли.