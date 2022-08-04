Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.

Точное количество выяснится "ближе к Дню независимости, чтобы понимать, сколько школ начнут обучение офлайн, с выходом детей непосредственно в классы".

Денис Монастырский сказал, что министерство закрепило за каждой школой ответственного спасателя в регионе. Это будет не один спасатель на несколько школ, а конкретное лицо – конкретная фамилия, которая должна отвечать за то, как готова или не готова школа к новому учебному году. , по нашим оценкам, уже подходит к 30% готовности школ по всей Украине".

В части школ страны новый учебный год начнется, по словам Министра, в онлайн-режиме, в частности, в тех регионах, где ведутся активные боевые действия.

В тыловых регионах страны, в частности, во Львовской, Тернопольской, Закарпатской областях, ведется подготовка к оффлайн-обучению.

"Чем больше, мы там имеем большое количество ВПЛ, среди которых много детей, которые пойдут в школу. Поэтому там как раз идет подготовка по готовности укрытия в школах. Это могут быть соответственно оснащены подвалы, или первые этажи школ, но при условии их правильной оснастки". ГСЧС уже давно предоставили рекомендации, конкретные схемы и примеры, как это должно выглядеть. Сегодня органы самоуправления работают над тем, чтобы это можно было обеспечить", — заявил Монастырский.

Глава МВД отметил, что сельские школы в тыловых регионах страны, по его мнению, в несколько худшем состоянии с точки зрения безопасности и укрытия по сравнению с городскими.

"Более готовы школы в городах, поэтому в сельских школах рассматриваются альтернативные варианты, как, например, довоз детей в соседнюю школу, где обеспечено укрытие… Я убежден, что там, где это возможно будет, вопрос довоза детей будет решаться, чтобы дети могли начать обучение в безопасности", — подчеркнул Монастырский.

17 июля глава ОВА заявил, что 30% учебных заведений в Черкасской области не готовы к очной учебе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb