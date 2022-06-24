Треть украинских беженцев трудоспособного возраста нашла работу в Литве, - посол

Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта на онлайн-брифинге 23 июня, сообщает Укринформ.

Литва приняла более 50 тысяч граждан Украины. Это составляет 1,8 процента от населения страны (2,7 млн) и является большой цифрой для такого государства, как Литва.

"Украинцам сразу предоставляется возможность трудоустройства на основании вида о временном пребывании в Литве. По состоянию на сейчас, уже треть украинцев трудоспособного возраста трудоустроены и получают среднюю зарплату около 900 евро. Еще треть ищут работу, а остальные украинцы, наверное, пока не определились по поводу долгосрочного пребывание в Литве", - подчеркнул Бешта.

По его словам, литовцы пытаются создать для украинцев максимально комфортные условия и обеспечить для них доступ к тем же услугам, которые предоставляет собственным гражданам.

Так, в последние недели в Литву прибывает немного украинцев – ориентировочно 500 человек в день, появляется также и обратная тенденция.

"Мы смотрели последние цифры – 500 украинцев заявили органам местных властей, что планируют возвращаться в Украину. Мы не можем проверить, вернулись ли они, но эта тенденция уже появляется, и наши люди, которые должны куда вернуться на неоккупированной территории и где есть инфраструктура, уже рассматривающая эту возможность", - сказал Бешта.

В Министерстве социальной защиты и труда Литвы сообщают, что среди более 50 тыс. украинских беженцев люди трудоспособного возраста составляют 28 тыс. человек, более 7,6 тыс. из них уже нашли работу. В свою очередь на учете в Службе занятости Литвы в настоящее время находятся более 8,7 тыс. украинцев, которые находятся в поисках работы.

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