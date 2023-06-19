Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отмечается, что из 579 проб не соответствуют нормам 185, загрязнение распространяется на воды Черного моря и Днепра. Наибольшей опасности подвергается Одесская область, где зафиксированы наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей.

"По результатам ежедневного мониторинга, специалисты фиксируют значительное микробное загрязнение именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра. Наиболее значительные отклонения от показателей безопасности согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды и информируют население об опасности и запрете купания", - заявил Кузин.

Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью и не купаться в водоемах вышеупомянутых областей. Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового мора.

"Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной", - отмечает министерство.