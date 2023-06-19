Треть проб поверхностных вод из трех южных областей не отвечает санитарным нормам, - Минздрав
В Херсонской, Одесской и Николаевской областях отдельные показатели не менее 30% проб поверхностных вод значительно превышают установленные санитарные нормы
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Отмечается, что из 579 проб не соответствуют нормам 185, загрязнение распространяется на воды Черного моря и Днепра. Наибольшей опасности подвергается Одесская область, где зафиксированы наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей.
"По результатам ежедневного мониторинга, специалисты фиксируют значительное микробное загрязнение именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра. Наиболее значительные отклонения от показателей безопасности согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды и информируют население об опасности и запрете купания", - заявил Кузин.
Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью и не купаться в водоемах вышеупомянутых областей. Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового мора.
"Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной", - отмечает министерство.
- Министерство здравоохранения предупредило, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и предоставило список рекомендаций, как уберечь себя.
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