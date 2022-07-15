Об этом сообщает литовский вещатель LRT по результатам заказанного опроса.

Отмечается, что результаты опроса показали, что треть литовцев стала меньше ездить на собственных автомобилях из-за роста цен на топливо.

При этом 33% респондентов ответили, что стали меньше пользоваться своим автомобилем. 46% говорят, что не изменили свое поведение. 20% не ответили на вопрос из-за того, что не являются владельцами авто или не определились с ответом.

Доля тех, кто стал пользоваться автомобилем меньше, составила 42%.

Удорожание горючего больше всего повлияло на привычки путешествовать пожилых людей, живущих в селах или небольших городах, а также соотечественников с более низкими доходами.

Большинство отмечают, что начали заезжать на заправки реже и заполнять бак меньше, а также задумываются об автомобиле с меньшими расходами топлива.

В то же время, 56% водителей говорят, что пользуются авто по-прежнему, а 1% - начали ездить даже больше.

17 мая правительство Украины прекратило регулирование цен на топливо: названа ориентировочная предельная стоимость литра бензина и дизеля.

5 июля эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил , что цены на бензин и дизтопливо упадут на 3-4 грн.

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