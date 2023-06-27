Об этом говорится в ежегодном отчете о государственной безопасности, обнародованном спецслужбами Швейцарии 26 июня, передает "Радио Свобода".

В отчете отмечено, что под видом дипломатов в стране продолжают работать десятки российских секретных агентов, и Швейцария остается одной из самых горячих точек для российского шпионажа.

Согласно документу, в последние годы многие российские шпионы были обнаружены и высланы из стран Евросоюза и Северной Америки. Их высылки участились после покушения на убийство семьи Скрипачей в Великобритании в 2018 году и после военного вторжения России в Украину в 2022 году.

Однако в Швейцарии их количество остается неизменным, что особенно опасно, поскольку нейтральная страна является площадкой для многих международных инициатив. В частности, в Женеве находится европейская штаб-квартира ООН. Российское представительство там Швейцария тоже считает вероятной базой разведывательной агентуры под дипломатическим прикрытием.

Швейцарская контрразведка считает, что из 220 сотрудников, аккредитованных в дипломатических представительствах России в Берне и Женеве, не менее трети работают на российскую разведку.

Кроме того, швейцарские спецслужбы озабочены большим количеством предполагаемых шпионов в дипломатических миссиях Китая, но считают, что их все же меньше, чем российские.

Анализируя ситуацию в мире, швейцарские спецслужбы предполагают, что война России в Украине не закончится в 2023 году. По мере продолжения конфликта Запад, оказывающий Украине финансовую и военную поддержку, будет все сильнее склонять ее власть к переговорам с Россией. Россия, по их мнению, готова к затяжной войне. Также они считают, что Россия по-прежнему будет угрожать применением ядерного оружия, но крайне маловероятно, чтобы она реализовала свои угрозы.

Также аналитики считают маловероятным полномасштабный вооруженный конфликт между Китаем и Тайванем в 2023 году.

Напомним, Владимир Зеленский 21 июня принял верительные грамоты пяти новых послов, в том числе Швейцарии. Также он 15 июня обратился в Швейцарский парламент с призывом разблокировать реэкспорт оружия в Украину.