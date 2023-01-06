Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Проблема значительно шире, чем мы говорим. Во-первых, заявление о неконституционности проекта, предусматривающего лишить мандатов пророссийских депутатов, – это очень условно, потому что в парламенте никто не рассматривает законодательное решение, чтобы лишить мандатов депутатов ОПЗЖ. А такие решения могут быть, и этот формат надо искать.Во-вторых, уже все забыли, что 7 месяцев назад Кабмин подал законопроект, предусматривающий возможность забирать мандаты депутатов местных советов от пророссийских партий. регионов есть депутаты пророссийских партий, это даже больше трети", - подчеркнул глава Комитета избирателей Украины.

Алексей Кошель добавил, что в таких городах как пограничный Славянск, то там более половины депутатов являются представителями пророссийских партий.

"Кабмин подает законопроект – реакция нулевая. У меня создается впечатление, что этот законопроект просто блокируется. Кроме того, нам обязательно нужно уже сейчас разрабатывать законодательное решение по запрету баллотироваться представителям пророссийских партий. И поверьте, что это гораздо более важный вопрос, чем досидит". Шуфрич в парламенте до завершения своего депутатского срока не досидит, потому что нам этот вопрос нужно на будущее решить", - отметил Кошель.

Напомним, 15 сентября стало известно, что в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ.

В ноябре украинцы более 25 тыс. голосов поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ в Раде.

4 января по данным движения "Честно" стало известно, что около 70 народных депутатов не подписали обращение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о лишении полномочий депутатов ОПЗЖ

По данным движения "Честно", почти 40% украинцев требуют ограничения и прекращения полномочий депутатов от пророссийских партий.

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