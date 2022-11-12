Трещина между Путиным и российской армией углубляется, – оппозиционный политик Яковенко
Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко считает, что путинский режим консолидировался временно
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Произошло важное событие - это излом в войне. Но после Херсона фашистский режим в России не падет, нет. Достаточно большие ресурсы для выживания РФ. Мы не знаем, после какой очередной победы украинской армии российский режим начнет рушиться. Но трещины уже ушли, и это очевидно. Трещина между Путиным и российской армией углубляется. Это заметно, потому что генералы с самого начала были против этой войны", - отметил Яковенко.
Российский оппозиционер также добавил, что Путин заставил воевать Генштаб РФ и армию, а теперь пытается сделать ответственными за поражения на фронте.
"Удар, который нанесли Пригожин и Кадыров, принеся голову генералу Лапину Путину на блюде, был направлен против начальника Генштаба Герасимова, который уже явно в немилости и станет, возможно, следующей жертвой. Генералы не хотят быть овцами на заклании. Они в определенный момент, когда уже наступит полное недовольство Путиным, скажут свое слово", – подчеркнул Яковенко.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное