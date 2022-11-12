Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Произошло важное событие - это излом в войне. Но после Херсона фашистский режим в России не падет, нет. Достаточно большие ресурсы для выживания РФ. Мы не знаем, после какой очередной победы украинской армии российский режим начнет рушиться. Но трещины уже ушли, и это очевидно. Трещина между Путиным и российской армией углубляется. Это заметно, потому что генералы с самого начала были против этой войны", - отметил Яковенко.

Российский оппозиционер также добавил, что Путин заставил воевать Генштаб РФ и армию, а теперь пытается сделать ответственными за поражения на фронте.

"Удар, который нанесли Пригожин и Кадыров, принеся голову генералу Лапину Путину на блюде, был направлен против начальника Генштаба Герасимова, который уже явно в немилости и станет, возможно, следующей жертвой. Генералы не хотят быть овцами на заклании. Они в определенный момент, когда уже наступит полное недовольство Путиным, скажут свое слово", – подчеркнул Яковенко.