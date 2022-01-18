Тренировочные военные подразделения Канады и Великобритании продолжат работу в Украине, - Стефанишина
Канада и Великобритания не будут выводить тренировочные военные миссии из Украины, несмотря на ультиматум президента РФ Владимира Путина
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Свобода слова на ICTV".
Она рассказала, что по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО 10 января и переговоров 17 января Украина договаривается с союзниками по усилению двустороннего сотрудничества в области обороны.
"В частности, речь идет о сотрудничестве с Канадой, Великобританией, а также США. Сегодня в Киеве находится министр иностранных дел Канады. Важно, что и Канада, и Великобритания подтвердили, что они никоим образом не будут реагировать на ультиматумы Путина относительно вывода тренировочных военных подразделений с территории Украины. Более того, их работа продолжится и усилится", - рассказала вице-премьер-министр.
Ольга Стефанишина подчеркнула, что у Украины нет иллюзий, что НАТО будет воевать в нашей стране, но обеспечение украинской обороноспособности входит в интересы Альянса.
"Это тоже было подтверждено", - пояснила она.
По словам Ольги Стефанишиной, Украина ведет переговоры с рядом других стран - участниц НАТО об укреплении сотрудничества в оборонной сфере. Вице-премьер-министр отметила, что не может говорить об этом публично, однако обсуждение таких договоренностей всерьез началось после заседания Комиссии Украина - НАТО.
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