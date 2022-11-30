Тренировал российских военных: одессита будут судить за пособничество государству-агрессору

Об этом сообщают в прокуратуре Одесской области.

Следствием установлено, что украинец в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Россию. Ранее он окончил Одесский институт сухопутных войск, а затем вошел в личный состав российского университета спецназа.

После начала полномасштабного вторжения одессит вместе с коллегами обучал добровольцев, военнослужащих и спецназовцев росгвардии боевым навыкам с целью обеспечения им необходимой военной подготовки и возможностей на профессиональном уровне вести боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Сторонник оккупантов со страницы в социальной сети распространял посты и видеоролики на тему тактической медицинской подготовки для вооруженных формирований России с надписью "Своих не бросаем".

Напомним, в Херсонской области двум коллаборантам из оккупационного "МВД" объявили подозрения

СБУ разоблачила жителя Балаклеи в Харьковской области, который добровольно стал "помощником начальника управления" оккупационной администрации россиян

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