Тренировал российских военных: одессита будут судить за пособничество государству-агрессору
Жителя Одессы будут судить по факту пособничества государству-агрессору. Он вошел в личный состав российского университета спецназа, где занимал должности инструктора и руководителя медицинского направления. Как отмечают в прокуратуре, в настоящее время в России это крупнейший военный центр подготовки спецподразделений под патронатом Рамзана Кадырова
Об этом сообщают в прокуратуре Одесской области.
Следствием установлено, что украинец в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Россию. Ранее он окончил Одесский институт сухопутных войск, а затем вошел в личный состав российского университета спецназа.
После начала полномасштабного вторжения одессит вместе с коллегами обучал добровольцев, военнослужащих и спецназовцев росгвардии боевым навыкам с целью обеспечения им необходимой военной подготовки и возможностей на профессиональном уровне вести боевые действия против Вооруженных сил Украины.
Сторонник оккупантов со страницы в социальной сети распространял посты и видеоролики на тему тактической медицинской подготовки для вооруженных формирований России с надписью "Своих не бросаем".
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