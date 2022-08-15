Тренеры "Челси" и "Тотенгема" устроили схватку после матча, в Англии им предложили встретиться в андеркарде боя Усик – Джошуа
Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю и возглавляющему "Тоттенгеми" итальянцу Антонио Конте после схватки в матче чемпионата Англии предложили подраться в андрекарде боя между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа
С предложением выступил легендарный английский форвард Гарри Линекер в Twitter.
Схватка между Тухелем и Конте произошла 14 августа после матча 2-го тура чемпионата Англии между "Тоттенгэмом" и "Челси", завершившимся вничью 2:2. После рукопожатия между тренерами вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку. Немца и итальянца едва удалось разнять окружающим, а рефери Энтони Тейлор показал им красные карточки.
"Есть ли шанс, что Тухель и Конте попадут в андеркард боя Усик – Джошуа?" – спросил Линекер.
Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.
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