С предложением выступил легендарный английский форвард Гарри Линекер в Twitter.

Схватка между Тухелем и Конте произошла 14 августа после матча 2-го тура чемпионата Англии между "Тоттенгэмом" и "Челси", завершившимся вничью 2:2. После рукопожатия между тренерами вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку. Немца и итальянца едва удалось разнять окружающим, а рефери Энтони Тейлор показал им красные карточки.

"Есть ли шанс, что Тухель и Конте попадут в андеркард боя Усик – Джошуа?" – спросил Линекер.

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.

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