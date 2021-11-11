Тренера сборной Украины отправили на стажировку в "Барселону"
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский пройдет стажировку в Испании
Об этом сообщает Meta Ratings.
Возглавляющий молодежную сборную Украины U-19 Владимир Езерский посетит тренировки основных команд "Барселоны" и "Валенсии", а также изучит организацию работы в академиях.
44-летний украинец отправился в Испанию 11 ноября.
Езерский уже был на стажировке в Испании. Тогда он набирался опыта в Мадриде в компании тренера сборной Украины U-21 Руслана Ротаня.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевта.
- 11 ноября стало известно, что испанская "Барселона" получит всего 10 млн евро на зимнее трансферное окно.
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