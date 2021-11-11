Тренера сборной Украины отправили на стажировку в "Барселону"

Об этом сообщает Meta Ratings.



Возглавляющий молодежную сборную Украины U-19 Владимир Езерский посетит тренировки основных команд "Барселоны" и "Валенсии", а также изучит организацию работы в академиях.



44-летний украинец отправился в Испанию 11 ноября.



Езерский уже был на стажировке в Испании. Тогда он набирался опыта в Мадриде в компании тренера сборной Украины U-21 Руслана Ротаня.