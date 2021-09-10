Тренера сборной Турции выгнали из команды после позорного поражения в отборе на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш остался без работы
Об этом сообщает Турецкая футбольная федерация.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Финансовые условия разрыва контракта неизвестны.
69-летний Шенол Гюнеш работал с национальной командой дважды. Он возглавлял сборную Турции в период 2000-2004 гг., а также 2019-2021 гг.
Гюнеш занял со сборной Турции третье место на чемпионате мира - 2002. Турецкая команда также выступала в финальной стадии Евро-2020.
7 сентября сборная Турции разгромно уступила Нидерландам (1: 6) в квалификации чемпионата мира-2022.
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