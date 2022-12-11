Тренера сборной Португалии уволят после поражения от Марокко на ЧМ-2022
Главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша отправят в отставку после поражения от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .
По его информации, Фернанду Сантуша уволят с должности главного тренера сборной Португалии в ближайшие дни. Это произойдет после поражения сборной Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
По словам самого тренера, он вскоре встретится с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешом и обсудит вопрос своего предстоящего в должности.
"Завтра я уезжаю в Лиссабон. После этого я поговорю с президентом португальской футбольной федерации Фернанду Гомешом, как мы всегда это делали. Мы поймем, что лучше для португальской команды", - сказал Сантуш.
Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019.
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10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.
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