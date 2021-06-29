Тренера Нидерландов выгнали из сборной после позорного вылета из Евро-2020

Об этом сообщает официальный Twitter Федерации футбола Нидерландов.



Франк Де Бур объявил, что не будет продолжать работу с Нидерландами после вылета сборной с Евро-2020. В 1/8 финала они неожиданно проиграли Чехии (0:2).



В Федерации футбола Нидерландов отметили, что Де Бур покинул клуб из-за невыполнения задачи выйти в четвертьфинал Евро-2020.



51-летний Франк Де Бур возглавлял сборную Нидерландов с сентября 2020 года.

27 июня сборная Чехии победила в Будапеште Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.