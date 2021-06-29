Тренера Нидерландов выгнали из сборной после позорного вылета из Евро-2020
Франк де Бур уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов
Об этом сообщает официальный Twitter Федерации футбола Нидерландов.
Франк Де Бур объявил, что не будет продолжать работу с Нидерландами после вылета сборной с Евро-2020. В 1/8 финала они неожиданно проиграли Чехии (0:2).
В Федерации футбола Нидерландов отметили, что Де Бур покинул клуб из-за невыполнения задачи выйти в четвертьфинал Евро-2020.
51-летний Франк Де Бур возглавлял сборную Нидерландов с сентября 2020 года.
- 27 июня сборная Чехии победила в Будапеште Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
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