Тренера "Лейпцига" могут уволить из клуба после позорного поражения "Шахтеру" в ЛЧ
Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско близок к тому, чтобы покинуть немецкий клуб после поражения "Шахтеру" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "Лейпцига" в ближайшее время примет решение о будущем Доменико Тедеско на должности главного тренера команды.
В клубе недовольны поражением "Шахтеру" (1:4) в Лиге чемпионов, а также неудачном старте в Бундеслиге, где "Лейпциг" набрал 5 очков в 5 стартовых турах.
Главным кандидатом взамен Тедеско рассматривают бывшего тренера дортмундской "Боруссии" Марко Розе.
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
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