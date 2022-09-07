Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "Лейпцига" в ближайшее время примет решение о будущем Доменико Тедеско на должности главного тренера команды.

В клубе недовольны поражением "Шахтеру" (1:4) в Лиге чемпионов, а также неудачном старте в Бундеслиге, где "Лейпциг" набрал 5 очков в 5 стартовых турах.

Главным кандидатом взамен Тедеско рассматривают бывшего тренера дортмундской "Боруссии" Марко Розе.

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