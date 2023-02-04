Тренер "Жироны" проанонсировал дебют Цыганкова в Испании

Об этом сообщает Jordana Perfecta.

"Он готов дебютировать. Это топигрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор в состоянии сыграть", – сказал главный тренер "Жироны" Мичел.

Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону". После своего трансфера полузащитник провел два матча на скамейке запаса.

Следующий матч "Жирона" сыграет 5 февраля. Команда встретится с "Валенсией". Начало в 17:15.