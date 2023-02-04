Тренер "Жироны" проанонсировал дебют Цыганкова в Испании
Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков дебютирует за новую команду в матче против "Валенсии"
Об этом сообщает Jordana Perfecta.
"Он готов дебютировать. Это топигрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор в состоянии сыграть", – сказал главный тренер "Жироны" Мичел.
Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону". После своего трансфера полузащитник провел два матча на скамейке запаса.
Следующий матч "Жирона" сыграет 5 февраля. Команда встретится с "Валенсией". Начало в 17:15.
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17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн. евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
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28 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" уступила "Барселоне".
- Российский агент Дмитрий Селюк утверждает, что он причастен к трансферу Цыганкова в "Жирону".
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