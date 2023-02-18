Об этом сообщает Marca .

По словам Мичела, Цыганков находится не в лучшей форме, несмотря на то, что в игре с "Альмерией" он забил свой дебютный гол и отдал результативный пас, который помог "Жироне" победить со счетом 6:2.

"Цыганков — это что-то другое. Это счастье, что он здесь. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Виктор отличные игроки, но он далек от своей лучшей версии, поскольку он не играл два месяца и происходит из страны с другим языком и обычаями", - сказал Мичел.

В общей сложности Цыганков сыграл за "Жирону" 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" с 27 очками занимает 11-ю позицию и отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов.