Тренер "Жироны" отреагировал на первый гол Цыганкова в Испании
Главный тренер "Жироны" Мичел заявил, что украинский футболист Виктор Цыганков, забивший первый гол за испанский клуб, все еще далек от оптимальной формы
Об этом сообщает Marca .
По словам Мичела, Цыганков находится не в лучшей форме, несмотря на то, что в игре с "Альмерией" он забил свой дебютный гол и отдал результативный пас, который помог "Жироне" победить со счетом 6:2.
"Цыганков — это что-то другое. Это счастье, что он здесь. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Виктор отличные игроки, но он далек от своей лучшей версии, поскольку он не играл два месяца и происходит из страны с другим языком и обычаями", - сказал Мичел.
В общей сложности Цыганков сыграл за "Жирону" 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" с 27 очками занимает 11-ю позицию и отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов.
- 17 февраля Виктор Цыганков отметился голом за "Жирону" в матче против "Альмерии".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное