Тренер "Ювентуса" подтвердил, что Роналду уйдет из клуба

Об этом сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Сегодня Аллегри не тренировался с "Ювентусом".

"Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за "Ювентус". Сегодня он не тренировался с командой", - рассказал главный тренер "Ювентуса" Массимилано Аллегри.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Криштиану Роналду сегодня приехал на базу "Ювентуса" и провел там всего 40 минут. Португалец попрощался с партнерами по команде. Он не тренировался.



Единственное желание Роналду - сменить клуб в ближайшие часы. Нападающий ждет, что его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от "Манчестер Сити". У футболиста есть устная договоренность с английским клубом.



36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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