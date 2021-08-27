Тренер "Ювентуса" подтвердил, что Роналду уйдет из клуба
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилано Аллегри заявил, что Криштиану Роналду покинет клуб
Об этом сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сегодня Аллегри не тренировался с "Ювентусом".
"Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за "Ювентус". Сегодня он не тренировался с командой", - рассказал главный тренер "Ювентуса" Массимилано Аллегри.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Криштиану Роналду сегодня приехал на базу "Ювентуса" и провел там всего 40 минут. Португалец попрощался с партнерами по команде. Он не тренировался.
Единственное желание Роналду - сменить клуб в ближайшие часы. Нападающий ждет, что его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от "Манчестер Сити". У футболиста есть устная договоренность с английским клубом.
36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.
- Напомним, 23 августа сообщалось, что английский "Тоттенхэм" предложил контракт Криштиану Роналду .
- 25 августа португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду решил перейти в английский "Манчестер Сити" .
- 27 августа нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду окончательно решил сменить команду в это межсезонье.
- После этого Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса" .
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