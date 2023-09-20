Тренер, выгнавший Малиновского из "Марселя", покинул клуб
Главный тренер французского "Марселя" Марселино Гарсия Тораль покинул свой пост
Об этом сообщает официальный сайт "Марселя".
"События 18 сентября не позволяют Марселино и его штабу выполнять в хороших условиях функцию, для которой они были наняты", - говорится в заявлении клуба.
Речь идет о встрече руководства "Марселя" по ультрас. Фаны прямо угрожали менеджерам начать войну, если те не уйдут в отставку.
Кто такой Марселино
Летом 2023 года Марселино возглавил "Марсель" и сменил на этом посту Игоря Тудора. Под руководством испанца команда одержала 2 победы в 7 матчах и вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
После того как Марселино возглавил "Марсель", команду покинули 17 футболистов. В частности, украинец Руслан Малиновский, перешедший в "Дженоа".
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