Тренер, выгнавший Малиновского из "Марселя", покинул клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Марселя".

"События 18 сентября не позволяют Марселино и его штабу выполнять в хороших условиях функцию, для которой они были наняты", - говорится в заявлении клуба.

Речь идет о встрече руководства "Марселя" по ультрас. Фаны прямо угрожали менеджерам начать войну, если те не уйдут в отставку.

Кто такой Марселино

Летом 2023 года Марселино возглавил "Марсель" и сменил на этом посту Игоря Тудора. Под руководством испанца команда одержала 2 победы в 7 матчах и вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

После того как Марселино возглавил "Марсель", команду покинули 17 футболистов. В частности, украинец Руслан Малиновский, перешедший в "Дженоа".