Тренер вспомнил, как тяжеловес Усик проиграл боксеру из категории до 66,7 кг.

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Роуча, отец Портера недавно напомнил, как американец победил украинца в 2006 году на любительском турнире в Чикаго, когда боксеры выступали в категории до 75 кг. По его мнению, этот факт выглядит забавно, поскольку Усик сейчас выступает в тяжелом весе, а американец в полусредней категории - до 66,7 кг.

"Шон Портер избил Усика в любителях. Отец Портера показывал нам всем этот результат. Это было довольно забавно. Но это ничего не значит, это было очень давно. Однако это доказывает, что Усика можно победить", – сказал тренер, известный благодаря работе с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Роуч добавил, что сомневается в способности Александра Усика избить британца Тайсона Фьюри из-за его габаритов.

"Он гораздо меньше по сравнению с этими большими супертяжеловесы. Может ли он перебоксировать Фьюри? Я не уверен. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что мы этого еще не видели. Но они оба очень хорошие бойцы", – отметил Роуч.