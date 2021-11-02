Тренер вспомнил, как тяжеловес Усик проиграл боксеру из категории до 66,7 кг.
Американский тренер Фредди Роуч напомнил украинскому боксеру Александру Усику о поражении от Шона Портера из США среди любителей
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Роуча, отец Портера недавно напомнил, как американец победил украинца в 2006 году на любительском турнире в Чикаго, когда боксеры выступали в категории до 75 кг. По его мнению, этот факт выглядит забавно, поскольку Усик сейчас выступает в тяжелом весе, а американец в полусредней категории - до 66,7 кг.
"Шон Портер избил Усика в любителях. Отец Портера показывал нам всем этот результат. Это было довольно забавно. Но это ничего не значит, это было очень давно. Однако это доказывает, что Усика можно победить", – сказал тренер, известный благодаря работе с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Роуч добавил, что сомневается в способности Александра Усика избить британца Тайсона Фьюри из-за его габаритов.
"Он гораздо меньше по сравнению с этими большими супертяжеловесы. Может ли он перебоксировать Фьюри? Я не уверен. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что мы этого еще не видели. Но они оба очень хорошие бойцы", – отметил Роуч.
- Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.
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