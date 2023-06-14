Тренер "Вереса" Вирт подал в отставку после того, как сохранил команду в УПЛ

Об этом сообщает "Трибуна".

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды. Трудно говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто воткнули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я это не мог этого понять, потому что прошел очень трудный путь. Не прощаюсь, просто говорю до свидания", - сказал Вирт.

Юрий Вирт возглавлял ровенский "Верес" с июня 2019 года. Вывел команду в УПЛ, а в этом году сохранил место ривненчан в высшей лиге - победив запорожский МФК "Металлург" в стыковых матчах.