Тренер "Вереса" Вирт подал в отставку после того, как сохранил команду в УПЛ
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, что уходит из ривненского клуба
Об этом сообщает "Трибуна".
"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды. Трудно говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто воткнули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я это не мог этого понять, потому что прошел очень трудный путь. Не прощаюсь, просто говорю до свидания", - сказал Вирт.
Юрий Вирт возглавлял ровенский "Верес" с июня 2019 года. Вывел команду в УПЛ, а в этом году сохранил место ривненчан в высшей лиге - победив запорожский МФК "Металлург" в стыковых матчах.
- 14 июня в ответном стыковом матче УПЛ "Верес" обыграл МФК "Металлург" со счетом 6:1.
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