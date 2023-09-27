Тренер "Валенсии" анонсировал дебют Яремчука за испанский клуб
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, что украинский форвард Роман Яремчук сможет дебютировать за команду уже в следующем матче
Об этом сообщает Deportes COPE Valencia.
По словам Рубена Барахи, Роман Яремчук сможет дебютировать за "Валенсию" в матче 7-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
"Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Украинец ожидает возможности дебютировать за "Валенсию". Он получит свой шанс", - сказал главный тренер "Валенсии".
Матч между "Валенсией" и "Реал Сосьедад" пройдет в среду, 27 сентября. Начало в 22:30.
Кто такой Роман Яремчук
Летом 2022 года Брюгге заплатил португальской Бенфике 17 млн евро за трансфер Романа Яремчука. Украинец сыграл в прошлом сезоне 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.
Роман Яремчук также известен игрой за бельгийский "Гент", "Александрию" и киевское "Динамо". За сборную Украины он провел 45 игр и отличился 13-ю голами.
В этом сезоне Яремчук провел за "Брюгге" пять матчей и забил четыре мяча. Несмотря на это, украинский форвард не был игроком основы, а преимущественно выходил на замену. Бельгийский клуб принял решение отдать украинца в аренду в "Валенсию".
Transfermarkt оценивает Яремчука всего в 5 млн. евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное