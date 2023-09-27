Тренер "Валенсии" анонсировал дебют Яремчука за испанский клуб

Об этом сообщает Deportes COPE Valencia.

По словам Рубена Барахи, Роман Яремчук сможет дебютировать за "Валенсию" в матче 7-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

"Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Украинец ожидает возможности дебютировать за "Валенсию". Он получит свой шанс", - сказал главный тренер "Валенсии".

Матч между "Валенсией" и "Реал Сосьедад" пройдет в среду, 27 сентября. Начало в 22:30.

Кто такой Роман Яремчук

Летом 2022 года Брюгге заплатил португальской Бенфике 17 млн евро за трансфер Романа Яремчука. Украинец сыграл в прошлом сезоне 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Роман Яремчук также известен игрой за бельгийский "Гент", "Александрию" и киевское "Динамо". За сборную Украины он провел 45 игр и отличился 13-ю голами.

В этом сезоне Яремчук провел за "Брюгге" пять матчей и забил четыре мяча. Несмотря на это, украинский форвард не был игроком основы, а преимущественно выходил на замену. Бельгийский клуб принял решение отдать украинца в аренду в "Валенсию".

Transfermarkt оценивает Яремчука всего в 5 млн. евро.