Об этом Лапни сказал в комментарии SafeBettingSites .

"Великий Тайсон Фьюри, 213-сантиметровый великан, делает все возможное, чтобы избежать боя за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Он называет его кроликом и средневесом, но Усик готов и хочет доказать, что он лучший тяжеловес мира. Тем временем Фьюри, похоже, потерял мужество и решительность", – прокомментировал Лапин отсутствие договоренности о бое между Усиком и Фьюри.

Представитель тренерского штаба украинского боксера добавил, что Усик не получил от британца конкретного предложения о поединке.

"Прошло достаточно много времени с момента боя Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой. Но, если не считать короткие разговоры, пока мы не получили предложения. Мы ждем контракта, но возникает впечатление, что у команды Фьюри нет желания устраивать этот бой ", – констатировал Лапин.

Он посоветовал британцу последовать примеру его соотечественника Энтони Джошуа, который встречался с украинцем дважды.

"Фьюри видит в Усике слишком большую угрозу. Тайсону стоит одолжить частичку мужества у Джошуа, потому что сейчас мы скорее увидим четвертое сражение Фьюри - Чисора, чем поединок с Усиком", - подытожил Лапин.