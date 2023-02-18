Тренер Усика обвинил Фьюри в желании сорвать бой за титул абсолютного чемпиона
Один из тренеров Александра Усика Сергей Лапин обвинил британца Тайсона Фьюри в желании избежать боя с украинским боксером
Об этом Лапни сказал в комментарии SafeBettingSites .
"Великий Тайсон Фьюри, 213-сантиметровый великан, делает все возможное, чтобы избежать боя за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Он называет его кроликом и средневесом, но Усик готов и хочет доказать, что он лучший тяжеловес мира. Тем временем Фьюри, похоже, потерял мужество и решительность", – прокомментировал Лапин отсутствие договоренности о бое между Усиком и Фьюри.
Представитель тренерского штаба украинского боксера добавил, что Усик не получил от британца конкретного предложения о поединке.
"Прошло достаточно много времени с момента боя Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой. Но, если не считать короткие разговоры, пока мы не получили предложения. Мы ждем контракта, но возникает впечатление, что у команды Фьюри нет желания устраивать этот бой ", – констатировал Лапин.
Он посоветовал британцу последовать примеру его соотечественника Энтони Джошуа, который встречался с украинцем дважды.
"Фьюри видит в Усике слишком большую угрозу. Тайсону стоит одолжить частичку мужества у Джошуа, потому что сейчас мы скорее увидим четвертое сражение Фьюри - Чисора, чем поединок с Усиком", - подытожил Лапин.
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 16 февраля Тайсон Фьюри заявил, что встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, если с ним не согласится сразиться Александр Усик.
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