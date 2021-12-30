Тренер Уайлдера нашел рецепт победы над Усиком
Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американский боксер способен победить украинца Александра Усика
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По его словам, Александр Усик не устоит под мощными ударами Деонтея Уайлдера, ведь раньше он не встречался с настоящими панчерами.
"Я верю, что стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести "бомбу". В 12-раундовом бою я никогда не видел, чтобы Александра кто-то бил с мощью Уайлдера. По Усику попадал Мурат Гассиев, очень красивый панчер. Но в тот вечер Александр был для его проблемой", - сказал Скотт.
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Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
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