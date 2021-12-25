Тренер Уайлдера дал неожиданный прогноз на бой Усика против Фьюри

Об этом тренер экс-чемпиона мира из США Деонтея Уайлдера заявил в интервью Boxingnewsonline.

По его словам, Тайсон Фьюри не выглядит непобедимым и Александр Усик способен его одолеть.

"Я не считаю, что победа над Фьюри – это что-то грандиозное. Александр выходил в ринг против топовых спортсменов и побеждал их. Тайсон уже не тот, каким был раньше. Да и стиль Фьюри будет на пользу Усику. Если Тайсон и может избить Александра, так это только "маленький" Фьюри, Тайсон времен боя с Владимиром Кличко. Но этот "новый" Фьюри подходит Александру", - сказал Скотт.

Он добавил, что не удивится, если Усик станет абсолютным чемпионом мира в следующем году.

"Тайсон победил Уайлдера после 11 раундов, так что он не мастер нокаутов. Как Фьюри справится с ударами Усика, когда он поймет силу его ударов. Не буду удивлен, если Усик победит. Для меня это почти ожидаемо", - подчеркнул Скотт.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.