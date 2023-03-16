Об этом Атлас рассказал в программе THE FIGHT with Teddy Atlas .

По словам американца, который в начале карьеры тренировал легендарного тяжеловеса Майка Тайсона, британец после боя за звание абсолютного чемпиона мира может завершить карьеру.

"Фьюри заработал гораздо больше денег, чем Усик. Я думаю, что ему не нужен реванш. Мне кажется, что он пытается уйти. Возможно. Я не думаю, что это безумное предположение относительно Фьюри", - сказал Атлас.

Он выразил убеждение, что Фьюри в случае победы над Усиком больше нечего будет доказывать.

"У него отличная карьера. Никто не знает, сколько еще она будет продолжаться. Я не хочу считать чужие деньги, но похоже, что у него их достаточно на две жизни. Возможно, он уже решил, что после этого больше ничего не будет" , – предположил Атлас.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).