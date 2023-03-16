Тренер Тайсона объяснил, почему Фьюри отказался от реванша с Усиком
Американский тренер Тедди Атлас предположил, что Тайсон Фьюри отказывается от реванша с Александром Усиком, поскольку после боя с украинцем намерен завершить карьеру.
Об этом Атлас рассказал в программе THE FIGHT with Teddy Atlas .
По словам американца, который в начале карьеры тренировал легендарного тяжеловеса Майка Тайсона, британец после боя за звание абсолютного чемпиона мира может завершить карьеру.
"Фьюри заработал гораздо больше денег, чем Усик. Я думаю, что ему не нужен реванш. Мне кажется, что он пытается уйти. Возможно. Я не думаю, что это безумное предположение относительно Фьюри", - сказал Атлас.
Он выразил убеждение, что Фьюри в случае победы над Усиком больше нечего будет доказывать.
"У него отличная карьера. Никто не знает, сколько еще она будет продолжаться. Я не хочу считать чужие деньги, но похоже, что у него их достаточно на две жизни. Возможно, он уже решил, что после этого больше ничего не будет" , – предположил Атлас.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн фунтов на нужды Украины.
- Тайсон Фьюри в ответ заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика.
- 12 марта промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок против Александра Усика состоится 29 апреля в Лондоне .
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил , что Тайсон Фьюри пытался сорвать сражение с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- 13 марта стало известно, что Тайсон Фьюри требует , чтобы в контракте на бой с украинцем Александром Усиком не было пункта о реванше.
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