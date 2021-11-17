Тренер соперника Ломаченко эффектно запугал украинца перед боем

Об этом сообщает Вoxinghana.



Андре Розье запугал Ломаченко перед боем с Комми.



"Ричард и Василий возвращаются в ринг после очень ярких побед нокаутом. Да, на кону в их поединке не будет титулов, однако это действительно бой на века. У нас есть техник Ломаченко и стратег Комми, который к тому же будет в этом противостоянии агрессором. Комми привнесет в ринг огонь и жар. Он будет чрезвычайно большим легковесом, навяжет Ломаченко свою волю и сделает то, что ему удается лучше всего", - сказал тренер Ричарда Комми.

Бой между украинским и ганским боксерами состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

В 2019 году у Ричарда Комми титул IBF отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко, который в первом поединке проиграл из-за травмы.

17 ноября соперник Василия Ломаченко ганец Ричард Комми заявил, что украинский боксер теряет свои лучшие качества под давлением.