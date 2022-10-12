Тренер "Шахтера" Йовичевич признался, что ему сказал Анчелотти после ничьей с "Реалом"
Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич заявил, что возглавляющий "Реал" Карло Анчелотти признал, что мадридцы не заслуживали ничьей в матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам Йовичевича, после матча, в котором "Шахтер" упустил победу на "Реалом" на последних секундах (1:1), итальянский тренер признал, что украинский клуб заслужил победу.
"Он сказал мне, что мы сегодня заслужили победу. И я хотел бы остаться сегодня с этим моментом, когда один из лучших говорит, что мы заслужили победу и ему нравится то, как мы играли. Это мотивация для всех футболистов, для всего клуба, для всех людей, которые здесь работают. Потому что это абсолютная гордость", – сказал Йовичевич.
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11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.
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