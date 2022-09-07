Об этом сообщает сайт "Шахтера" .

"Лейпциг" – клуб с репутацией, по бюджету входящий в топ-3 в немецкой бундеслиге. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит через небольшой кризис. И мы воспользовались этим. Однако заслужили такой результат, потому что играли сердцем. Когда играешь сердцем за страну, за Украину, получается так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют", – сказал Йовичевич после победы "Шахтера" со счетом 4:1.

Он добавил, что Михаил Мудрык, набравший отличную форму, и Марьян Швед, перешедший в "Шахтер" накануне старта в лиге чемпионов, существенно усилили команду.

"Шведа знаю очень давно: он дебютировал у меня в "Карпатах" в 17 лет. Он остался таким, каким был, и стал еще более солидным, более заряженным, мотивированным. Он и Мудрык – два наших усиления. Как и Петряк, и Зубков, которые могут сыграть на этих позициях, потому что для большого клуба приоритет – иметь на каждой позиции по два игрока, вы видите, что у нас так есть – и это роскошь для меня, и мы можем их использовать в каждом матче в зависимости от того, с кем играешь", – отметил Йовичевич.

6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.

После 1-го тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.

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